Marialuisa Jacobelli | “Quali giocatori mi scrivono in privato? Non lo rivelerò mai…”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “miin? Non dirò mai queste cose, sono troppo riservata per dirlo“., modella e conduttrice sportiva, con un Q&A su Instagram ha deciso di rispondere ad alcune domande dei propri follower. “Perché parlo poco della mia vita privata? Perché sono molto riservata e chi mi conosce lo sa, probabilmente al mio posto 99 ragazze su 100 farebbero il contrario, ma è questione di carattere – ha spiegato -. Cosa mi colpisce di un uomo? Non ho un uomo ideale, anche perché poi averlo ma poi ti innamori sempre di quello opposto. L’importante che mi faccia ridere“. Infine a chi le chiede che squadra tifa: “Essendo di Bergamo, Atalanta” ha chiosato la bella. SportFace.

Marialuisa Jacobelli è una figlia d'arte. Papà Xavier, direttore di Tuttosport e già al timone di numerosi quotidiani in passato, le ha trasmesso la passione per il giornalismo, che ha coltivato ...