Il tempo breve dell’unità (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi parte in un paese sconvolto da un anno di Covid-19. Con lo spirito repubblicano richiesto dal premier e da Mattarella. E con l’ambiguità dei partiti Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi parte in un paese sconvolto da un anno di Covid-19. Con lo spirito repubblicano richiesto dal premier e da Mattarella. E con l’ambiguità dei partiti

lucianonobili : “La durata dei governi in Italia è stata breve ma ciò non ha impedito di compiere scelte decisive. Conta la qualità… - Antonio_Tajani : Bene la fiducia al #GovernoDraghi. Ora non c'è tempo da perdere. Subito riforme per prendere i soldi del… - tempestaRN : Il Milan ha il dovere di recuperare e di avere al 100% Ismael Bennacer nel tempo più breve possibile, che poi since… - espressonline : Il tempo breve dell’unità - prettymoon137 : RT @Maria44519738: #nessunoPensa mai quanto sia breve la vita... Tutto passa in un attimo e non abbiamo più tempo di dire o fare le cose N… -