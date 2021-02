Fabrizio Corona torna in carcere? Colpo di scena all'udienza, il disastro segreto dell'ex re dei paparazzi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c'è pace per i Corona. Mentre Mauro Corona è alle prese con una brutta caduta nella sua amatissima montagna (e Bianca Berlinguer gli ha fatto subito gli auguri di pronta guarigione, "sfidando" il direttore di Rai3 Franco Di Mare che ha cacciato lo scrittore-alpinista da Cartabianca), Fabrizio Corona (che parente di Mauro non è, come tutti sanno) rischia di tornare subito in carcere. Il dentro-fuori dalle patrie galere dell'ex re dei paparazzi va avanti da un decennio abbondante, con accuse (e bravate) di ogni tipo. Ora però la tregua faticosamente raggiunta a furia di ravvedimenti e buone condotte rischia di terminare. Il giudice della Sorveglianza Marina Corti, infatti, nelle scorse settimane ha proposto la revoca del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c'è pace per i. Mentre Mauroè alle prese con una brutta caduta nella sua amatissima montagna (e Bianca Berlinguer gli ha fatto subito gli auguri di pronta guarigione, "sfidando" il direttore di Rai3 Franco Di Mare che ha cacciato lo scrittore-alpinista da Cartabianca),(che parente di Mauro non è, come tutti sanno) rischia dire subito in. Il dentro-fuori dalle patrie galere'ex re deiva avanti da un decennio abbondante, con accuse (e bravate) di ogni tipo. Ora però la tregua faticosamente raggiunta a furia di ravvedimenti e buone condotte rischia di terminare. Il giudicea Sorveglianza Marina Corti, infatti, nelle scorse settimane ha proposto la revoca del ...

