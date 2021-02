Daimler - Vendite giù del 15%. Ma utile netto e dividendo sono in crescita

(Di giovedì 18 febbraio 2021)a quota 2,84 milioni di unità (-15% sui 3,34 del 2019) e fatturato analogamente in calo in doppia cifra (-11%, da 172,7 a 154,3 miliardi di euro): è la fotografia di un 2020 inevitabilmente segnato dalla pandemia di Covid-19, che l'ad del gruppo, Ola Källenius ha definito "un anno di stress test". I frutti della cost discipline. Ma d'altra parte i risultati finanziari presentati dal colosso di Stoccarda raccontano anche di contromisure, in termini di disciplina di costi, che hanno prodotto risultati superiori alle aspettative: nonostante il calo del giro d'affari, l'è risultato in forterispetto al 2019 (da 2,7 a 4 miliardi di euro), con l'per azione passato di conseguenza da 2,22 a 3,39 euro e ilin analogo ...

Ledi elettriche e plug - in raddoppieranno. 'Quello della carbon neutrality per', ha aggiunto Källenius, 'è un obiettivo da centrare senza se e senza ma: continueremo a scommettere ...Tuttavia, la divisione camion diha subito un crollo delledi autocarri pesanti e autobus del 38 per cento. Inoltre, il fatturato è diminuito di oltre il 20 per cento. L'utile ...Nel quarto trimestre dello scorso anno, Mercedes ha ottenuto un ritorno sulle vendite del 12 per cento, ma per l'intero 2020 il margine è inferiore al 50 per cento. Tuttavia, la divisione camion di ...