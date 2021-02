Covid, un antivirale spray per prevenire il contagio. Primi test positivi. I ricercatori: “Arma complementare per proteggere” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La ricerca per prevenire, arginare o sconfiggere Sar Cov 2 non si ferma. Nella lista delle potenziali armi arriva un antivirale da spruzzare nel naso per prevenire il contagio da Covid. Lo spray, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto da Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University (Usa), e secondo un nuovo studio pubblicato su Science riesce a bloccare la trasmissione del virus nei furetti. La speranza dei ricercatori, docenti del Dipartimento di pediatria e direttori del Center for Host-Pathogen Interaction del Vagelos College of Physicians and Surgeons dell’ateneo, è che il prodotto possa evitare l’infezione anche negli esseri umani. Lo spray nasale risulterebbe efficace anche contro le nuove varianti del coronavirus e potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) La ricerca per, arginare o sconfiggere Sar Cov 2 non si ferma. Nella lista delle potenziali armi arriva unda spruzzare nel naso perilda. Lo, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto da Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University (Usa), e secondo un nuovo studio pubblicato su Science riesce a bloccare la trasmissione del virus nei furetti. La speranza dei, docenti del Dipartimento di pediatria e direttori del Center for Host-Pathogen Interaction del Vagelos College of Physicians and Surgeons dell’ateneo, è che il prodotto possa evitare l’infezione anche negli esseri umani. Lonasale risulterebbe efficace anche contro le nuove varianti del coronavirus e potrebbe ...

