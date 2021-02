Australian Open 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 19 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il programma di venerdì 19 febbraio agli Australian Open 2021. L’unico match di singolare in programma andrà in scena non prima delle ore 09.30 italiane. A sfidarsi saranno Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, a caccia di un posto in finale. Prima di loro verrà assegnato il primo trofeo dell’evento, ovvero il doppio femminile la cui finale è schedulata non prima delle ore 6. Di seguito il programma. ordine DI gioco 19 febbraio (ORA ITALIANA) Rod Laver Arena non prima delle ore 3 – Murray/Soares vs Ram/Salisbury non prima delle ore 6 – Krejcikova/Siniakova vs Mertens/Sabalenka non prima delle ore 9.30 – Medvedev vs Tsitsipas SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildi19agli. L’unico match di singolare inandrà in scena non prima delle ore 09.30 italiane. A sfidarsi saranno Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, a caccia di un posto in finale. Prima di loro verrà assegnato il primo trofeo dell’evento, ovvero il doppio femminile la cui finale è schedulata non prima delle ore 6. Di seguito ilDI19(ORA ITALIANA) Rod Laver Arena non prima delle ore 3 – Murray/Soares vs Ram/Salisbury non prima delle ore 6 – Krejcikova/Siniakova vs Mertens/Sabalenka non prima delle ore 9.30 – Medvedev vs Tsitsipas SportFace.

