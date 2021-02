Zelda, Metroid Prime e una nuova IP al Nintendo Direct di oggi? Ecco cosa aspettarsi dall'evento secondo un leaker (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un leaker potrebbe aver rivelato alcune nuove informazioni su ciò che i giocatori possono aspettarsi dal Nintendo Direct di oggi. Nintendo trasmetterà finalmente uno streaming Direct per la prima volta dal 2019, e i fan sono incredibilmente ansiosi di vedere cosa ha in serbo il colosso giapponese per i giocatori che hanno atteso con ansia questo momento. Finora, tutto ciò che la stessa Nintendo ha rivelato è che la presentazione durerà circa cinquanta minuti e svelerà informazioni sui giochi attualmente disponibili, come Super Smash Bros Ultimate e altri titoli in arrivo su Switch nella prima metà del 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Unpotrebbe aver rivelato alcune nuove informazioni su ciò che i giocatori possonodalditrasmetterà finalmente uno streamingper la prima volta dal 2019, e i fan sono incredibilmente ansiosi di vedereha in serbo il colosso giapponese per i giocatori che hanno atteso con ansia questo momento. Finora, tutto ciò che la stessaha rivelato è che la presentazione durerà circa cinquanta minuti e svelerà informazioni sui giochi attualmente disponibili, come Super Smash Bros Ultimate e altri titoli in arrivo su Switch nella prima metà del 2021. Leggi altro...

Eurogamer_it : Ecco cosa aspettarsi dal #NintendoDirect di oggi. - kenji1987ng : Cosa voglio dal direct Nuovo titolo monolith/XenoX Port SMT5 Metroid prime 4 Bayonetta 3 Cosa vedrò nel direct 40… - mlimafox : Switch Pro, Zelda Collection, Metroid Prime Trilogy, Bayonetta 3 e Metroid 4. Vai ser sucesso - SonnyMonterazo : @Leutilsa Novo Zelda please, Novo Metroid Please, hahahahahaha - XenobladeRAlpha : NINTENDO HA ANNUNCIATO UN NUOVO DIRECT PER DOMANI ALLE 23! Forse il tempo è maturo per mostrare il nuovo progetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelda Metroid The Legend of Zelda battle royale nel Direct? Le ipotesi di Schreier

Parliamo certamente di Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 oltre al già citato The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oppure dei remake di Pokémon Diamante e Perla che tanto se ne è parlato durante lo ...

IGN Evolution - The Legend of Zelda

... rispettivamente, per Super Mario Galaxy e la gestione del brand Metroid). In Link's Awakening ... questa volta sotto forma di vero e proprio remake, avvenuto nel 2019 su Switch con The Legend of Zelda: ...

The Legend of Zelda battle royale nel Direct? Le ipotesi di Schreier Tom's Hardware Italia Zelda, Metroid Prime e una nuova IP al Nintendo Direct di oggi? Ecco cosa aspettarsi dall'evento secondo un leaker

Un leaker potrebbe aver rivelato alcune nuove informazioni su ciò che i giocatori possono aspettarsi dal Nintendo Direct di oggi. Nintendo trasmetterà finalmente uno streaming Direct per la prima volt ...

The Legend of Zelda battle royale nel Direct? Le ipotesi di Schreier

“Sicuramente sarebbe bello se Nintendo mettesse insieme uno spettacolo dedicato ai 35 anni di The Legend of Zelda come hanno fatto con Mario lo scorso anno. Parliamo certamente di Metroid Prime 4 e Ba ...

Parliamo certamente diPrime 4 e Bayonetta 3 oltre al già citato The Legend ofBreath of the Wild 2 oppure dei remake di Pokémon Diamante e Perla che tanto se ne è parlato durante lo ...... rispettivamente, per Super Mario Galaxy e la gestione del brand). In Link's Awakening ... questa volta sotto forma di vero e proprio remake, avvenuto nel 2019 su Switch con The Legend of: ...Un leaker potrebbe aver rivelato alcune nuove informazioni su ciò che i giocatori possono aspettarsi dal Nintendo Direct di oggi. Nintendo trasmetterà finalmente uno streaming Direct per la prima volt ...“Sicuramente sarebbe bello se Nintendo mettesse insieme uno spettacolo dedicato ai 35 anni di The Legend of Zelda come hanno fatto con Mario lo scorso anno. Parliamo certamente di Metroid Prime 4 e Ba ...