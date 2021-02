"Voterò contro Draghi". Morra, la fine del M5s. Fiducia in Senato, rumors dall'aula: raffica di espulsioni, sarà scissione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Al 99% Voterò contro il governo di Mario Draghi". Il Senatore Nicola Morra conferma il travaglio del Movimento 5 Stelle, a un passo dalla scissione ufficiale in Parlamento e forse anche fuori. Nel giorno del voto di Fiducia al nuovo premier e alla sua squadra di governo, il presidente della Commissione antimafia (storicamente molto vicino ad Alessandro Di Battista) prima di entrare a Palazzo Madama anticipa la propria posizione, che potrebbe essere comune a una ventina di colleghi pentastellati. "Lo sa che rischia di essere espulso dal Movimento?", lo incalzano i giornalisti ricordandogli quanto detto dal reggente politico dei 5 Stelle, Vito Crimi. Se i no saranno "non decisivi" per gli equilibri della maggioranza e dello stesso movimento, infatti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Al 99%il governo di Mario". Ilre Nicolaconferma il travaglio del Movimento 5 Stelle, a un passoufficiale in Parlamento e forse anche fuori. Nel giorno del voto dial nuovo premier e alla sua squadra di governo, il presidente della Commissione antimafia (storicamente molto vicino ad Alessandro Di Battista) prima di entrare a Palazzo Madama anticipa la propria posizione, che potrebbe essere comune a una ventina di colleghi pentastellati. "Lo sa che rischia di essere espulso dal Movimento?", lo incalzano i giornalisti ricordandogli quanto detto dal reggente politico dei 5 Stelle, Vito Crimi. Se i no saranno "non decisivi" per gli equilibri della maggioranza e dello stesso movimento, infatti, ...

AristarcoScann1 : Da destra e da sinistra si è scatenata l'offensiva contro il Partito Democratico! Alle prossime elezioni lo voterò! - Carmine13051963 : RT @Libero_official: 'Al 99% voterò contro #Draghi'. Fiducia in #Senato, Nicola #Morra guida la fronda grillina: si parla di una decina di… - MGrantorino : RT @Libero_official: 'Al 99% voterò contro #Draghi'. Fiducia in #Senato, Nicola #Morra guida la fronda grillina: si parla di una decina di… - GeMa7799 : 'Voterò contro Draghi'. Morra, la fine del M5s. Fiducia in Senato, rumors dall'aula: raffica di espulsioni, sarà scissione - Sa_ga_ce : RT @Libero_official: 'Al 99% voterò contro #Draghi'. Fiducia in #Senato, Nicola #Morra guida la fronda grillina: si parla di una decina di… -

Ultime Notizie dalla rete : Voterò contro Governo Draghi, Fassina (Leu): 'Sto facendo di tutto perché M5s e Sinistra italiana votino a favore. Bisogna combattere da dentro'

Nei giorni scorsi infatti il segretario Fratoianni aveva invitato a votare contro, mentre il ... Palazzotto: 'Rispetto decisione di Sinistra italiana, ma voterò a favore della fiducia per difendere ...

Festival di Sanremo, Faraldi: "Non farlo sarebbe stata una grave perdita economica e di promozione"

Sull'argomento è intervenuta Ethel Moreno di Sanrermo al Centro " Condivido quanto detto, ma voterò contro perché ho fiducia nella Regione e ritengo che abbia le competenze per monitorare la ...

Nei giorni scorsi infatti il segretario Fratoianni aveva invitato a votare, mentre il ... Palazzotto: 'Rispetto decisione di Sinistra italiana, maa favore della fiducia per difendere ...Sull'argomento è intervenuta Ethel Moreno di Sanrermo al Centro " Condivido quanto detto, maperché ho fiducia nella Regione e ritengo che abbia le competenze per monitorare la ...