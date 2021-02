Selvaggia Lucarelli | contro la riapertura delle scuole

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In un recente tweet sul social con l’uccellinoha espresso tutti i suoi dubbi sulla. Secondo lei, infatti, far tornare gli alunni tra i banchi “in sicurezza” non è possibile! Sui suoi socialè da sempre impegnata a portare avanti le sue battaglie. Che si tratti di politica, attualità o del mondo dello spettacolo, infatti, la giornalista usa questi strumenti per Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : L’improvvisa e insopportabile campagna contro gli scienziati “gufi. - fracchio_ : RT @flayawa: Vi informo che Selvaggia #Lucarelli ha intervistato Rocco #Casalino. #PausaMerda - CarloAsnaghi : RT @flayawa: Vi informo che Selvaggia #Lucarelli ha intervistato Rocco #Casalino. #PausaMerda - stevelaces : RT @flayawa: Vi informo che Selvaggia #Lucarelli ha intervistato Rocco #Casalino. #PausaMerda - ofiucus : @RenatoSouvarine In quel caso, speriamo il Selvaggia Lucarelli alle pari Opportunità. @stanzaselvaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

Liberoquotidiano.it

Unaversione mastino azzanna senza pietà Rocco Casalino . Se non ci credete, avete le vostre buone ragioni. Innanzitutto, perché difficile trovare giornale più schierato con Giuseppe ...L'improvvisa e insopportabile campagna contro gli scienziati "gufi" (di) / 2. La scienza in tempo di pandemia è anche politica, ma Ricciardi sembra ignorarlo (di Luca Serafini) ...Qualche giorno fa mentre ancora tutti si stupivano della svolta europeista di Salvini l’ex leader della Lega, rispondendo alla stampa, era stato stuzzicato riguardo a quella che fino a ieri era una su ...(Adnkronos). 'Nel Pd la gestione del potere viene considerata una questione per soli uomini e in questa occasione il partito si è dimostrato per quello che è: un partito che non mette l'uguaglianza di ...