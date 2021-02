Sci alpino, Sofia Goggia: “Bassino è la più forte e deve sciare con la mente libera, Brignone pronta per la zampata” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sofia Goggia è stata la grande protagonista della giornata in quel di Cortina, quantomeno fuori delle piste. La campionessa olimpica di PyeongChang 2018 è costretta, suo malgrado, a seguire da spettatrice la manifestazione iridata, ma ha deciso di farlo sul posto, per vivere in prima linea il gigante di domani e sostenere le sue compagne di squadra. La sciatrice bergamasca ha rilasciato diverse dichiarazioni nella giornata odierna, come riportato da Raisport, iniziando con una notevole investitura sulla fresca medaglia d’oro nel parallelo. “Marta Bassino è stata la gigantista migliore al mondo in questa stagione. A livello tecnico è veramente la più forte, ha sempre sciato una spanna sopra tutte: un oro domani sarebbe la ciliegina sulla torta di quella che è stata già una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è stata la grande protagonista della giornata in quel di Cortina, quantomeno fuori delle piste. La campionessa olimpica di PyeongChang 2018 è costretta, suo malgrado, a seguire da spettatrice la manifestazione iridata, ma ha deciso di farlo sul posto, per vivere in prima linea il gigante di domani e sostenere le sue compagne di squadra. La sciatrice bergamasca ha rilasciato diverse dichiarazioni nella giornata odierna, come riportato da Raisport, iniziando con una notevole investitura sulla fresca medaglia d’oro nel parallelo. “Martaè stata la gigantista migliore al mondo in questa stagione. A livello tecnico è verala più, ha sempre sciato una spanna sopra tutte: un oro domani sarebbe la ciliegina sulla torta di quella che è stata già una ...

