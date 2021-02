Covid, 5 calciatori dei Rangers sospesi per aver violato le regole (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I Rangers guida con ampio margine la classifica del campionato scozzese, la squadra allenata da Gerrard può contare su un vantaggio di ben 18 punti sui rivali del Celtic, la vittoria è già in cassaforte e con merita ma nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con un caso. La squadra si sta preparando per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo dell’Anversa, ma prima deve risolvere un problema serio che potrebbe condizionare la qualificazione. In conferenza stampa l’allenatore ha confermato che cinque giocatori sotto contratto con il club sono stati sospesi e multati per aver violato le norme anti-Covid. Si tratta di Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey e due giocatori dell’Academy. Le parole di Gerrard L’allenatore Gerrard ha confermato: “tratteremo la vicenda ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Iguida con ampio margine la classifica del campionato scozzese, la squadra allenata da Gerrard può contare su un vantaggio di ben 18 punti sui rivali del Celtic, la vittoria è già in cassaforte e con merita ma nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con un caso. La squadra si sta preparando per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo dell’Anversa, ma prima deve risolvere un problema serio che potrebbe condizionare la qualificazione. In conferenza stampa l’allenatore ha confermato che cinque giocatori sotto contratto con il club sono statie multati perle norme anti-. Si tratta di Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey e due giocatori dell’Academy. Le parole di Gerrard L’allenatore Gerrard ha confermato: “tratteremo la vicenda ...

