CorSport: Mertens tornerà a Napoli nel fine settimana (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mertens dovrebbe tornare a Napoli nel weekend, dopo il ciclo di riabilitazione alla caviglia che lo sta tenendo in Belgio. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Non resta che avere ancora un pizzico di pazienza: le ultime notizie, infatti, lo danno in arrivo a Napoli nel fine settimana”. Salvo cambiamenti in corsa, chiarisce il quotidiano sportivo, visto che avrebbe già dovuto far ritorno in città otto giorni fa e poi ha prolungato il soggiorno. Il belga sta meglio. “Ora a quanto pare le cose sono migliorate a tal punto da autorizzare a guardare al futuro con fiducia”. Una volta tornato in città, Mertens sarà visitato e saranno stabiliti con certezza i tempi del rientro in campo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dovrebbe tornare anel weekend, dopo il ciclo di riabilitazione alla caviglia che lo sta tenendo in Belgio. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Non resta che avere ancora un pizzico di pazienza: le ultime notizie, infatti, lo danno in arrivo anel”. Salvo cambiamenti in corsa, chiarisce il quotidiano sportivo, visto che avrebbe già dovuto far ritorno in città otto giorni fa e poi ha prolungato il soggiorno. Il belga sta meglio. “Ora a quanto pare le cose sono migliorate a tal punto da autorizzare a guardare al futuro con fiducia”. Una volta tornato in città,sarà visitato e saranno stabiliti con certezza i tempi del rientro in campo. L'articolo ilsta.

