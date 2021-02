Spezia | l’aneddoto di Maggiore | «Mi presentai al Milan con l’accappatoio dell’Inter»

Leggi su calcionews24

Giulio, centrocampista dello, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato un aneddoto del suo passato; di quando sostenne un provino con il. «Avevo dieci anni e micon un accappatoio bianco col simbolo, fu casuale. Era la squadra per cui tifavo e per cui simpatizzo ancora. I dirigenti delmi dissero che lo stemmaera meglio se lo lasciavo a casa. Poi quando ero nei Giovanissimi mi infortunai e sentii la mancanza della mia vita e delle mie abitudini. Non riuscivo a concentrarmi nel calcio come avrei voluto ed ebbi il coraggio di dirlo e di lasciare il club».