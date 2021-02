Rai: Cda approva proposta differimento canone speciale (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Consiglio di Amministrazione , riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell' Amministratore delegato Fabrizio Salini , ha approvato la proposta della Direzione canone ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Consiglio di Amministrazione , riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell' Amministratore delegato Fabrizio Salini , hato ladella Direzione...

bubinoblog : MONDIALI DI CALCIO 2022: IL CDA RAI E IL VIA LIBERA ALL'OFFERTA PER I PRIMI MONDIALI NON ESTIVI - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Rai: Cda approva proposta differimento canone speciale - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Rai: Cda approva proposta differimento canone speciale - leggoit : Rai: Cda approva proposta differimento canone speciale - DigitalkPR : Il Cda Rai dà il via libera alla presentazione di un’offerta per Mondiali di calcio 2022 in Qatar Il Cda Rai, a qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Cda Rai: Cda approva proposta differimento canone speciale

Il Consiglio di Amministrazione , riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell' Amministratore delegato Fabrizio Salini , ha approvato la proposta della Direzione Canone ...

**Rai: Cda dà via libera ad offerta per mondiali di calcio**

Il Cda Rai, a quanto apprende l'Adnkronos, oggi ha dato il via libera per la presentazione di un'offerta alla Fifa per la ventiduesima edizione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Oggi, inoltre, nel ...

CDA APPROVA PROPOSTA DIFFERIMENTO CANONE SPECIALE RAI - Radiotelevisione Italiana Prada Cup, Silvio Arrivabene: "Meglio regatare come Luna Rossa che stare in bolla come New Zealand"

Luna Rossa ha affrontato American Magic in semifinale e ora è impegnata contro Ineos, dunque l’equipaggio italiano non è mai rimasto fermo. Silvio Arrivabene ha rilasciato una lunga intervista a Sail2 ...

Rai: Cda approva proposta differimento canone speciale

Il Consiglio di Amministrazione, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell’Amministratore delegato Fabrizio Salini, ha approvato la proposta ...

Il Consiglio di Amministrazione , riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell' Amministratore delegato Fabrizio Salini , ha approvato la proposta della Direzione Canone ...Il, a quanto apprende l'Adnkronos, oggi ha dato il via libera per la presentazione di un'offerta alla Fifa per la ventiduesima edizione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Oggi, inoltre, nel ...Luna Rossa ha affrontato American Magic in semifinale e ora è impegnata contro Ineos, dunque l’equipaggio italiano non è mai rimasto fermo. Silvio Arrivabene ha rilasciato una lunga intervista a Sail2 ...Il Consiglio di Amministrazione, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell’Amministratore delegato Fabrizio Salini, ha approvato la proposta ...