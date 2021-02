Highlights e gol Cavese-Juve Stabia 1-2 | Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di1-2, match del girone C di. Il derby campano viene conquistato dalle vespe di Castellammare che rimontano l’iniziale svantaggio segnato da Bubos con il rigore di Marotta e con la rete nella ripresa segnata da Troest a tre minuti dalla conclusione. In alto le immagini salienti della sfida del Lamberti. SportFace.

infoitsport : Dal caldo di Doha alla neve di Monaco: il Bayern soffre col Bielefeld e fa 3-3. Gol e highlights - Pall_Gonfiato : il #Verona affonda il #Parma: #gol e #highlights - LaPremierLeagu1 : Senza ostacoli Continua all'apparenza senza ostacoli credibili la marcia del Manchester City verso il titolo con u… - Lega_B : ??? Ti sei perso i gol e le emozioni della 23^ giornata della #SerieBKT? Rivedi tutte le migliori azioni e le gioca… - internewsit : VIDEO - Verona-Parma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita - -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... appuntamento con 'Area C' , l'approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con, interviste e commenti sul turno di campionato. Tutti idei ...Le immagini e idella due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di "Porto - Juventus" e "... giovedì 18 febbraio, alle 23:00 sul canale 20 spazio a "Pressing Champions League", con ...Questo sito utilizza cookie tecnici, per garantire il funzionamento del sito; cookie analitici e di profilazione, anche di terza parte, per permettere a Milan ed ai suoi partner di misurare le perform ...Sul proprio profilo Twitter i canali social del Milan hanno pubblicato gli highlights della gara tra Milan e Empoli. Dopo la caduta in casa del Bologna per 3-0, il Milan si rialza vincendo ...