Governo: Fedeli (Pd), 'ora noi donne vogliamo posti di viceministro e sottosegretario' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Noi vogliamo un equilibrio di rappresentanza nel Governo, cioè viceministri e sottosegretari. Insomma, ripristiniamo la normalità e affrontiamo la gravità di quello che è avvenuto". Lo dice Valeria Fedeli, senatrice del Pd, al 'Corriere della sera'. Il posto di Andrea Orlando a una donna? "Anche qui si è già dentro l'ottica di una cultura risarcitoria. La vicesegretaria c'era già e poi è andata al Governo. Il Pd deve riprendere in mano la sua cultura fondativa e quindi ci deve anche essere un equilibrio di genere nei suoi posti di potere", spiega la Fedeli. "Il punto è chi ha deciso e in quale luogo che quella fosse la delegazione del Pd al Governo? Anche qua io non accetto ipocrisie. Io lo so che essendo questo un Governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Noiun equilibrio di rappresentanza nel, cioè viceministri e sottosegretari. Insomma, ripristiniamo la normalità e affrontiamo la gravità di quello che è avvenuto". Lo dice Valeria, senatrice del Pd, al 'Corriere della sera'. Il posto di Andrea Orlando a una donna? "Anche qui si è già dentro l'ottica di una cultura risarcitoria. La vicesegretaria c'era già e poi è andata al. Il Pd deve riprendere in mano la sua cultura fondativa e quindi ci deve anche essere un equilibrio di genere nei suoidi potere", spiega la. "Il punto è chi ha deciso e in quale luogo che quella fosse la delegazione del Pd al? Anche qua io non accetto ipocrisie. Io lo so che essendo questo un...

