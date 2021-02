Fedez: "Ho detto sì a Sanremo perché si può cambiare idea. In questo momento è un palco prezioso" (Di martedì 16 febbraio 2021) In passato Fedez aveva dichiarato che a Sanremo non sarebbe voluto andare perché “serviva solo a chi ne ha bisogno” e “quando ci sono problemi”. Quest’anno invece nella lista dei 26 big c’è anche lui, e non si tira indietro. “Sì, è vero. L’ho detto, ma sono dichiarazioni di cinque anni fa e in cinque anni si cambia ed è cambiato anche il festival - racconta il rapper, che sarà in gara con Francesca Michielin -. La svolta c’è stata con Ultimo e con Mahmood, tira un’aria diversa. E poi è innegabile che i problemi, per l’industria discografica, ci siano dopo un anno di stop. Sanremo in questo momento è un palco prezioso”. Sulla pubblicazione sui social dei 10 secondi di Chiamami per nome, il brano sanremese, che poteva costare la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) In passatoaveva dichiarato che anon sarebbe voluto andare“serviva solo a chi ne ha bisogno” e “quando ci sono problemi”. Quest’anno invece nella lista dei 26 big c’è anche lui, e non si tira indietro. “Sì, è vero. L’ho, ma sono dichiarazioni di cinque anni fa e in cinque anni si cambia ed è cambiato anche il festival - racconta il rapper, che sarà in gara con Francesca Michielin -. La svolta c’è stata con Ultimo e con Mahmood, tira un’aria diversa. E poi è innegabile che i problemi, per l’industria discografica, ci siano dopo un anno di stop.inè un”. Sulla pubblicazione sui social dei 10 secondi di Chiamami per nome, il brano sanremese, che poteva costare la ...

HuffPostItalia : Fedez: 'Ho detto sì a Sanremo perché si può cambiare idea. In questo momento è un palco prezioso' - fodgebabe : @lapinella Anche Fedez non guarda il live e non mi sembra che quando ha detto che tifava per Tommaso voi abbiate rotto tanto le palle - anybassey93 : @lalunablu_ ma chi ha detto che fedez ha votato! quanti anni hai ahahahahah sono i followeds di fedez.. oppure non… - chiaxdlibyh : RT @lulls_hs: mia sorella di 8 anni ha appena detto a mia madre “Mamma scusa ma se a un bambino piacciono le gonne e i giocattoli da bamb… - lulls_hs : mia sorella di 8 anni ha appena detto a mia madre “Mamma scusa ma se a un bambino piacciono le gonne e i giocatto… -