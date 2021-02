**Covid: Ufficio statistiche, ‘in Inghilterra 1 persona su 5 è immune al virus’** (Di martedì 16 febbraio 2021) Londra, 16 feb. (Adnkronos) – Quasi una persona su cinque in Inghilterra è immune al Covid-19. E’ quanto rilevano i dati dell’Office for National Statistics (Ons), che indicano come circa il 19 per cento della popolazione abbia sviluppato gli anticorpi al virus. La rilevazione, che fa riferimento ad un periodo di 28 giorni antecedente il 1 febbraio, suggerisce che le persone immuni abbiano contratto l’infezione o siano state vaccinate. Il livello di immunizzazione è più che raddoppiato rispetto al precedente dato del 9 per cento, che faceva riferimento ai 28 giorni antecedenti il 7 dicembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Londra, 16 feb. (Adnkronos) – Quasi unasu cinque inal Covid-19. E’ quanto rilevano i dati dell’Office for National Statistics (Ons), che indicano come circa il 19 per cento della popolazione abbia sviluppato gli anticorpi al virus. La rilevazione, che fa riferimento ad un periodo di 28 giorni antecedente il 1 febbraio, suggerisce che le persone immuni abbiano contratto l’infezione o siano state vaccinate. Il livello di immunizzazione è più che raddoppiato rispetto al precedente dato del 9 per cento, che faceva riferimento ai 28 giorni antecedenti il 7 dicembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

