Caduta Libera invita a guardare Rai 1: la gaffe su L’eredità. L’errore sui social poi corretto (Di martedì 16 febbraio 2021) Sempre più spesso ci ritroviamo a pagare dazio per avere un social media manager distratto o intento a gestire più account contemporaneamente. Caduta Libera, gaffe su L’eredità: cos’è successo Anche ai più alti livelli può accadere qualche svista: è successo con Caduta Libera di Gerry Scotti quando ieri pomeriggio, sulla pagina Facebook del programma di Canale 5, i telespettatori sono stati invitati a sintonizzarsi alle 18.45… Peccato che gli amministratori del profilo abbiano dato appuntamento su Rai 1 invece che sulla rete ammiraglia Mediaset. Flavio Insinna e L’eredità ringraziano sentitamente per questa involontaria sponsorizzazione del quiz Rai: anche se L’errore è stato prontamente ... Leggi su funweek (Di martedì 16 febbraio 2021) Sempre più spesso ci ritroviamo a pagare dazio per avere unmedia manager distratto o intento a gestire più account contemporaneamente.su: cos’è successo Anche ai più alti livelli può accadere qualche svista: è successo condi Gerry Scotti quando ieri pomeriggio, sulla pagina Facebook del programma di Canale 5, i telespettatori sono statiti a sintonizzarsi alle 18.45… Peccato che gli amministratori del profilo abbiano dato appuntamento su Rai 1 invece che sulla rete ammiraglia Mediaset. Flavio Insinna eringraziano sentitamente per questa involontaria sponsorizzazione del quiz Rai: anche seè stato prontamente ...

FrancescoBonif1 : “Che cosa vorrà fare la sinistra riformista di questo Paese? Quella sinistra che ha sognato con Blair e Obama, che… - YolBlog : NEO GARFAN - pubblica il nuovo disco SUONI DALLA #LUNA, online il #video di Caduta Libera - rosikone : @parloamestessa @PersempreNadia contagio non significa automaticamente ne terapia intensiva, ne morte, le curve del… - apavo75 : RT @PhilippoTrapani: Qualcuno sa spiegarmi, come fossi un bambino di 6 anni, perchè i partiti che appoggiano il PdC più amato di tutti i te… - nerimarco67 : @LegaSalvini Ma perché ridursi a pubblicare sondaggi falsi? Forse perché in tutti gli altri vi danno in caduta libe… -