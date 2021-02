Australian Open oggi: orari 17 febbraio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Decima giornata degli Australian Open 2021 e chiosa in vista degli incontri dei quarti di finale del tabellone maschile e femminile. Come al solito, il programma prenderà il via dalle 01.00 italiane. Il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena lo daranno Karolina Muchova e la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, che ha vinto in due set l’unico precedente (US Open 2018). A seguire, non prima delle 03.00 italiane, ci sarà il confronto statunitense tra Jennifer Brady e Jessica Pegula. Alle cinque ore italiane fari puntati sul un altro derby, in casa russa, tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Il campione delle ATP Finals 2020 ha vinto tutti e tre i precedenti disputati sul circuito maggiore. A chiudere il cerchio sarà l’ottavo confronto diretto della serie tra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas. Una sola vittoria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Decima giornata degli2021 e chiosa in vista degli incontri dei quarti di finale del tabellone maschile e femminile. Come al solito, ilprenderà il via dalle 01.00 italiane. Il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena lo daranno Karolina Muchova e la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, che ha vinto in due set l’unico precedente (US2018). A seguire, non prima delle 03.00 italiane, ci sarà il confronto statunitense tra Jennifer Brady e Jessica Pegula. Alle cinque ore italiane fari puntati sul un altro derby, in casa russa, tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Il campione delle ATP Finals 2020 ha vinto tutti e tre i precedenti disputati sul circuito maggiore. A chiudere il cerchio sarà l’ottavo confronto diretto della serie tra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas. Una sola vittoria ...

