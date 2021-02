Poche nuvole e temperature massime in aumento

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Metà febbraio, una nuova settimana che inizia all’insegna del freddo: ci spiega se durerà a Bergamo Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Dopo l’irruzione fredda del fine settimana, alta pressione in rinforzo sull’Europa meridionale ein gradualenel corso dei prossimi giorni, in un contesto di tempo generalmente stabile anche sulla Lombardia. Giovedì una debole perturbazione atlantica porterà un parziale peggioramento delle condizioni atmosferiche, seguita però da un rinforzo dell’alta pressione nei giorni successivi. Lunedì 15 febbraio 2021 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o a tratti velato per il transito di qualche nube alta specie tra pomeriggio e sera.: Minime in lieve(-5/-2°C),in lieve...