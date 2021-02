Biomutant svela i requisiti di sistema per PC

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo anni di attesa e molteplici rinvii,, il gioco di ruolo d'azione di Experiment 101, è in dirittura d'arrivo. Dato l'entusiasmo che si è accumulato nel corso degli anni, non sorprende che alcuni non vedano l'ora che il titolo sia lanciato e ora gli utenti PC possono scoprire quali sono idiraccomandati e minimi. Rivelati tramite la pagina Steam del gioco, inon sono poi così impegnativi. Con le impostazioni minime, avrete bisogno di un AMD FX-8350 o un Intel Core i5-4690K, insieme a una GeForce GTX 960 o una Radeon R9 380. Nel frattempo, iconsigliati prevedono un AMD Ryzen 5 1600 o un Intel Core i7 -6700K, insieme a una GeForce GTX 1660Ti o una Radeon RX 590. Leggi altro...

