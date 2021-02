Serie A | Cagliari-Atalanta | Di Francesco sceglie Simeone | Gasperini con Zapata Le formazioni ufficiali

(Di domenica 14 febbraio 2021) Alle ore 15,00 in campo.Ledel match della "Sardegna Arena".(3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro;. All. Di(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina; Ilicic,. All.

Calcio, anticipo di serie A: Roma-Udinese 3-0. Alle 15: Cagliari-Atalanta e Samp-Fiorentina

L'Atalanta, che ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro ilinA, potrebbe registrare tre clean sheets fuori casa di fila contro i sardi per la prima volta nel torneo. Il ...Le formazioni ufficiali diAtalanta match valido per la 22ª giornata del campionato diA 2020/2021: le scelte degli ...CAGLIARI ATALANTA FORMAZIONI – Tutto pronto alla Sardegna Arena per il match Cagliari – Atalanta, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. I padroni di casa alla ricerca di punti salvezza e di ...Tonfo del Milan che perde 2-0 in casa dello Spezia. A decidere il terzo anticipo della 22esima di Serie A le reti di Bastoni e Maggiore. La squadra di Pioli resta prima a 59 punti ma rischia ora ...