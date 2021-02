Sci alpino, Kriechmayr oro mondiale anche in discesa. Un errore tradisce Dominik Paris: è 4° (Di domenica 14 febbraio 2021) Vincent Kriechmayr si tinge ancora d’oro. L’austriaco, già trionfatore in superG, vince anche la discesa libera dei Mondiali di Cortina 2021, realizzando una doppietta che non si ripeteva dall’edizione del 2005 a Bormio con Bode Miller. Una vittoria che Kriechmayr si è costruito nella parte alta, quella più tecnica, dove la sua grande capacità di supergigantista ha fatto la differenza. E’ il mondiale dell’Austria (almeno al maschile), ma anche della Germania, perchè la nazionale tedesca si porta a casa l’argento di Andreas Sander, che ha sfiorato un clamoroso titolo mondiale, visto che un solo centesimo lo distanzia dal vincitore. Sul podio ci sale anche lo svizzero Beat Feuz, staccato di 18 centesimi da Kriechmayr, complice una ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Vincentsi tinge ancora d’oro. L’austriaco, già trionfatore in superG, vincelalibera dei Mondiali di Cortina 2021, realizzando una doppietta che non si ripeteva dall’edizione del 2005 a Bormio con Bode Miller. Una vittoria chesi è costruito nella parte alta, quella più tecnica, dove la sua grande capacità di supergigantista ha fatto la differenza. E’ ildell’Austria (almeno al maschile), madella Germania, perchè la nazionale tedesca si porta a casa l’argento di Andreas Sander, che ha sfiorato un clamoroso titolo, visto che un solo centesimo lo distanzia dal vincitore. Sul podio ci salelo svizzero Beat Feuz, staccato di 18 centesimi da, complice una ...

