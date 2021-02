Ricciardi | “Lockdown totale” Il Cts sullo sci | non ci sono le condizioni per riaprire

(Di domenica 14 febbraio 2021) È “urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus”. Walter, consigliere del ministro della Salute, non usa mezzi termini. “È necessario unin tutta Italia, immediato – dichiara all’Ansa – che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Non solo. Per“va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale. È evidente che la strategia di convivenza col virus adottata finora è inefficace – evidenzia – e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”. Ne parlerà col ministro Speranza questa settimana, ha annunciato. “In questo momento aggiunge – le attività che comportano assembramenti noncompatibili con il contrasto alla pandemia e gli impianti da sci ...

