Profondo Reds | Pep travolge Mou Psg | kung - fu Icardi e gol di Kean

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il Liverpool ko 3 - 1 a Leicester,. Klopp in crisi nera e il City. scappa a +13. In Francia . Mauro e Moise superstar

CalcioPillole : Profondo Reds a #Leicester: il #Liverpool crolla 3-1. I Reds si fanno rimontare e subiscono 3 gol in 7 minuti. Ora… - Sterav85 : Editoriale sulla situazione dei Reds dopo l'1-4 casalingo contro il City ?? #PremierLeague #Liverpool… -

Ultime Notizie dalla rete : Profondo Reds

Quotidiano.net

Il Liverpool ko 3 - 1 a Leicester,. Klopp in crisi nera e il City. scappa a +13. In Francia . Mauro e Moise superstarHelp! A Liverpool èrosso. Ma non è la fine di un ciclo 'Speriamo di vincere anche la prossima volta con il ... un altro onestamente pare il rigore dato ai. Ma le chiacchiere stanno a zero.Il Liverpool ko 3-1 a Leicester,. Klopp in crisi nera e il City. scappa a +13. In Francia . Mauro e Moise superstar ...Il Liverpool crolla clamorosamente a Leicester facendosi rimontare e subendo tre gol in pochi minuti. E' la terza sconfitta consecutiva.