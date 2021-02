Mario Draghi, l’intelligence e la delega ai Servizi. Scrive Caligiuri (Di domenica 14 febbraio 2021) Dal crollo del sistema dei partiti nel 1992, è già la terza volta che per affrontare l’emergenza il sistema politico fa ricorso a un esponente della Banca d’Italia. Mario Draghi si è presentato al Paese equilibrando una non facile ma indispensabile composizione tra presenza tecnica e rappresentanza politica. L’assegnazione delle deleghe si illustra da sé. Infatti, nei prossimi mesi dovremo fare fronte a sfide decisive. Prima di tutto utilizzare i 209 miliardi del Recovery Fund, che, com’è noto, non sono scontati, ma vanno impiegati in progetti considerati credibili dall’Ue, dalle agenzie di rating e dagli investitori. Ed essendo in un periodo inedito e complesso, non possiamo essere di fronte a un normale passaggio di governo ma probabilmente a un cambio di regime dove c’è bisogno delle migliori energie che il Paese possa esprimere. A cominciare dal ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Dal crollo del sistema dei partiti nel 1992, è già la terza volta che per affrontare l’emergenza il sistema politico fa ricorso a un esponente della Banca d’Italia.si è presentato al Paese equilibrando una non facile ma indispensabile composizione tra presenza tecnica e rappresentanza politica. L’assegnazione delle deleghe si illustra da sé. Infatti, nei prossimi mesi dovremo fare fronte a sfide decisive. Prima di tutto utilizzare i 209 miliardi del Recovery Fund, che, com’è noto, non sono scontati, ma vanno impiegati in progetti considerati credibili dall’Ue, dalle agenzie di rating e dagli investitori. Ed essendo in un periodo inedito e complesso, non possiamo essere di fronte a un normale passaggio di governo ma probabilmente a un cambio di regime dove c’è bisogno delle migliori energie che il Paese possa esprimere. A cominciare dal ...

