LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: 75 km al traguardo, quattro in fuga con 4? di vantaggio! (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Andrea Leknessund si aggiudica anche il secondo GPM e sale a 10 punti, se dovesse vincere anche il terzo agguanterebbe a quota 15 il nostro Filippo Conca e in quel caso a spuntarla sarebbe il meglio piazzato in classifica generale. 14:09 Parlano tra di loro i fuggitivi, che vogliono portare la fuga il più lontano possibile. 14:06 I primi quattro hanno iniziato ad affrontare i primi metri del secondo GPM. 14:03 Luis Mas è il primo a passare sul traguardo, si aggiudica il secondo sprint intermedio e i secondi di abbuono che ne derivano. 14:00 Siamo a metà gara! 13:57 Riprende a salire in modo importante il distacco del gruppo, a 80km dal traguardo siamo a 4 minuti. 13:54 Sulla linea del traguardo è posto il secondo sprint ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Andrea Leknessund si aggiudica anche il secondo GPM e sale a 10 punti, se dovesse vincere anche il terzo agguanterebbe a quota 15 il nostro Filippo Conca e in quel caso a spuntarla sarebbe il meglio piazzato in classifica generale. 14:09 Parlano tra di loro i fuggitivi, che vogliono portare lail più lontano possibile. 14:06 I primihanno iniziato ad affrontare i primi metri del secondo GPM. 14:03 Luis Mas è il primo a passare sul, si aggiudica il secondo sprint intermedio e i secondi di abbuono che ne derivano. 14:00 Siamo a metà gara! 13:57 Riprende a salire in modo importante il distacco del gruppo, a 80km dalsiamo a 4 minuti. 13:54 Sulla linea delè posto il secondo sprint ...

