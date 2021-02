Da Autostrade a Alitalia, ex Ilva, rete unica e Mps: i dossier irrisolti su cui Draghi dovrà scegliere tra statalismo e soluzioni “di mercato” (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ingresso di Cassa depositi e prestiti in Autostrade per l’Italia, l’ennesimo salvataggio di Alitalia, la creazione della rete unica pubblica in fibra, la concretizzazione dell’ingresso di Invitalia nell’ex Ilva accanto ad Arcelor Mittal. Oltre all’uscita del Tesoro dal capitale del Monte dei Paschi di Siena una volta completato il piano di ristrutturazione, come previsto dagli accordi con Bruxelles. Sono i dossier industriali e finanziari caldi che il governo Draghi, se anche il suo orizzonte fosse limitato a un solo anno, non può non affrontare mentre gestisce pandemia, nuovi ristori e piano di ripresa e resilienza. Perché le decisioni su questi nodi che gli esecutivi precedenti non sono riusciti a sciogliere – e che Bruxelles tiene sotto la lente per i possibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ingresso di Cassa depositi e prestiti inper l’Italia, l’ennesimo salvataggio di, la creazione dellapubblica in fibra, la concretizzazione dell’ingresso di Invitalia nell’exaccanto ad Arcelor Mittal. Oltre all’uscita del Tesoro dal capitale del Monte dei Paschi di Siena una volta completato il piano di ristrutturazione, come previsto dagli accordi con Bruxelles. Sono iindustriali e finanziari caldi che il governo, se anche il suo orizzonte fosse limitato a un solo anno, non può non affrontare mentre gestisce pandemia, nuovi ristori e piano di ripresa e resilienza. Perché le decisioni su questi nodi che gli esecutivi precedenti non sono riusciti a sciogliere – e che Bruxelles tiene sotto la lente per i possibili ...

