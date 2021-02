VIDEO Medvedev vince soffrendo contro Krajinovic e litiga con l’allenatore (Di sabato 13 febbraio 2021) Daniil Medvedev soffre, lotta e alla fine vince in cinque set contro Filip Krajinovic. Per il russo il terzo turno degli Australian Open è stato estremamente delicato. Il 25enne nativo di Mosca era riuscito a portarsi avanti di due set e quando il successo sembrava a portata di mano si è spenta la luca. Dopo un periodo di grande confusione Medvedev si è ritrovato nell’ultimo set letteralmente dominato. Negli ottavi di finale il russo avrà un avversario decisamente abbordabile, almeno sulla carta, ovvero lo statunitense Mackenzie McDonald. Di seguito il VIDEO della discussione tra Medvedev e il suo allenatore. VIDEO Medvedev litiga CON l’allenatore Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Daniilsoffre, lotta e alla finein cinque setFilip. Per il russo il terzo turno degli Australian Open è stato estremamente delicato. Il 25enne nativo di Mosca era riuscito a portarsi avanti di due set e quando il successo sembrava a portata di mano si è spenta la luca. Dopo un periodo di grande confusionesi è ritrovato nell’ultimo set letteralmente dominato. Negli ottavi di finale il russo avrà un avversario decisamente abbordabile, almeno sulla carta, ovvero lo statunitense Mackenzie McDonald. Di seguito ildella discussione trae il suo allenatore.CONFoto: Lapresse

