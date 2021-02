Tom Brady | per gli americani è lui il GOAT | sul podio Lebron e Jordan

Leggi su zon

(Di sabato 13 febbraio 2021) Per gliTomè il, il migliore di sempre. Il sette volte campione Superbowl è stato scelto da 20 stati degli Usa Dopo la vittoria di Tampa Bay al Superbowl, agliè stato chiesto di scegliere il, ovvero il “Greatest of All Time”. In questo modo è stata stilata una classifica per ogni stato dei 50 degli Usa. Al 1° posto troviamo Tom, votato come il migliore di sempre in 20 stati, tra cui Massachussets e Florida, dove ha giocato prima con i New England Patriots e poi con i Buccaneers. Dietrotroviamo ex aequo le due stelle del basket che hanno fatto la storia dell’Nba negli anni 90? e nel secondo decennio degli anni 2000, ovvero MichaelJames. Entrambi sono stati votati ...