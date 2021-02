Pilot 2021, The CW ferma Wonder Girl, ABC molla la comedy con Lucy Liu (Di sabato 13 febbraio 2021) Pilot 2021 le novità dalle potenziali serie tv: ABC ordina una comedy dagli autori di The Conners ma ne molla altre due; The CW non ordina Wonder Girl di Berlanti Tempo di decisioni complicate per i network americani che si preparano per una nuova stagione di Upfronts organizzati per lo più in modalità virtuale o mista ma in un periodo in cui a differenza dello scorso anno almeno sono riusciti a girare i Pilot per la stagione 2021/22 e oltre. Però tra i Pilot 2021 (guarda qui il nostro elenco aggiornato) c’è già qualcuno che non ce la fa che si ferma prima di essere girato o che sicuramente non passerà le forche caudine del giudizio dei dirigenti. A sorpresa tra i Pilot ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021)le novità dalle potenziali serie tv: ABC ordina unadagli autori di The Conners ma nealtre due; The CW non ordinadi Berlanti Tempo di decisioni complicate per i network americani che si preparano per una nuova stagione di Upfronts organizzati per lo più in modalità virtuale o mista ma in un periodo in cui a differenza dello scorso anno almeno sono riusciti a girare iper la stagione/22 e oltre. Però tra i(guarda qui il nostro elenco aggiornato) c’è già qualcuno che non ce la fa che siprima di essere girato o che sicuramente non passerà le forche caudine del giudizio dei dirigenti. A sorpresa tra i...

