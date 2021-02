Maltempo Friuli, valanga a Sella Nevea: un morto (Di sabato 13 febbraio 2021) Una valanga si è staccata nella zona di Sella Nevea attorno alle 15 e ha travolto una persona, trovata poi priva di vita. Per le sue ricerche e per bonificare la zona erano stati attivati nel primo pomeriggio l'elicottero della Protezione Civile di base a Tolmezzo con operatore cinofilo del Soccorso Alpino e un tecnico, i Vigili del fuoco di Udine e Tolmezzo, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso da Udine. Al momento si esclude il coinvolgimento di altre persone. Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021) Unasi è staccata nella zona diattorno alle 15 e ha travolto una persona, trovata poi priva di vita. Per le sue ricerche e per bonificare la zona erano stati attivati nel primo pomeriggio l'elicottero della Protezione Civile di base a Tolmezzo con operatore cinofilo del Soccorso Alpino e un tecnico, i Vigili del fuoco di Udine e Tolmezzo, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso da Udine. Al momento si esclude il coinvolgimento di altre persone.

