Ladri in casa di Carlo Ancelotti: portata via la cassaforte (Di sabato 13 febbraio 2021) Carlo Ancelotti ha subito un furto nella sua casa di Blundellsands a Liverpool, poco dopo le ore 18:30 di ieri. I responsabili del colpo sono due uomini, vestiti con abiti impermeabili e passamontagna completamente neri, come ripreso dalle telecamere di sicurezza. La figlia dell’allenatore dell’Everton si è accorta della presenza dei due estranei in casa e li ha fatti scappare facendo rumori e urlando. I Ladri, comunque, sono riusciti a portare via la cassaforte. Nessuno dei membri della famiglia dell’allenatore italiano ha riportato delle conseguenze. Foto: Sito Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021)ha subito un furto nella suadi Blundellsands a Liverpool, poco dopo le ore 18:30 di ieri. I responsabili del colpo sono due uomini, vestiti con abiti impermeabili e passamontagna completamente neri, come ripreso dalle telecamere di sicurezza. La figlia dell’allenatore dell’Everton si è accorta della presenza dei due estranei ine li ha fatti scappare facendo rumori e urlando. I, comunque, sono riusciti a portare via la. Nessuno dei membri della famiglia dell’allenatore italiano ha riportato delle conseguenze. Foto: Sito Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CorSport : #Ancelotti, paura per la figlia: irruzione dei ladri mentre era in casa ?? - clikservernet : Ladri in casa di Carlo Ancelotti: portata via la cassaforte - Noovyis : (Ladri in casa di Carlo Ancelotti: portata via la cassaforte) Playhitmusic - - Daniele20052013 : Furto in casa di Carlo Ancelotti: ladri messi in fuga dalla figlia Katia - AleSalvi12 : RT @ComunqueMilan: Ragazzi, è vero che sostenete #finoallafine la squadraiuventus, ma siamo tenuti a darvi una notizia che vi sconvolgerà:… -