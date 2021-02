Due alpinisti cadono sul monte Grem | difficoltà nel salvataggio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 febbraio 2021) Due interventi in sequenza nella giornata di sabato 13 febbraio per il Soccorso alpino bergamasco, a Oneta e a Gorno. La prima chiamata è arrivata poco prima delle 11.30, per uno sci-alpinista di 43 anni caduto sul. Poco dopo, mentre il primo intervento era ancora in corso, altro allertamento per un infortunio molto simile: un uomo di 41 anni è caduto, sempre sulma nella parte in alto, a circa 2000 metri, proprio mentre praticava sci d’alpinismo. Le condizioni meteorologiche e la visibilità però non consentivano l’avvicinamento agli elicotteri, decollati da Bergamo e da Sondrio. Intanto le squadre a piedi, dopo aver raggiunto il primo paziente, che si trovava più in basso, lo hanno messo in sicurezza e portato con la barella fino al mezzo ambulanzato e poi all’ambulanza. Nel frattempo una seconda squadra partita da ...