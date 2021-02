Covid | lieve calo della curva | rapporto casi-test 8 | 5% Ieri era 8 | 9% ?Deceduti in 18 13 nelle ultime 48 ore

(Di sabato 13 febbraio 2021) Positivi del giorno 1.751 (di cui 151identificati daantigenici rapidi) su 20.413 tamponi (di cui 3.674 antigenici). Lo rivela il consueto bollettino dell’Unità di crisiRegione Campania, che segnala anche gli asintomatici (1.503) e i sintomatici (97). Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale positivi sale a 241.313 (di cui 2.903 antigenici) su 2.649.897 tamponi (di cui 60.172 antigenici)?. ?in 18 (1348 ore, 5in precedenza ma registrati?)?. Totaledall’iniziopandemia 3.999. Guariti in 981, su un totale guariti di 169.230. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su base regionale: 656 unità di ...

ildenaro_it : #Positivi del giorno 1.751 (di cui 151 casi identificati da #test #antigenici #rapidi) su 20.413 #tamponi (di cui 3… - N_Tomassetti : RT @umbriajournal_: Covid e scuole, meno alunni positivi, lieve miglioramento rispetto a scorsa settimana - ErikaGalliani : @Nclosing123 Io vorrei anche capire se, stante il fatto che cercano di rassicurarci che con AZ si rischia al 40% di… - IdeawebTV : Covid: in lieve aumento gli attualmente positivi a Cortemilia - umbriajournal_ : Covid e scuole, meno alunni positivi, lieve miglioramento rispetto a scorsa settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lieve

Quotidiano online

CATANZARO - Numeri inrisalita in Calabria relativamente all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Sono infatti 237 i nuovi casi di contagio rispetto ai 155 del bollettino regionale ..."Questa malattia colpisce i pazienti con- 19 sia grave che. Parte della sfida è legata al fatto che i pazienti con Longpotrebbero avere una serie di sintomi diversi che possono ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 234.419 casi di positività, 1.488 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.053 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono ... ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente ...