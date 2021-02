Covid, esplode maxi focolaio nella casa di riposo. Oltre 40 positivi tra medici e pazienti già vaccinati (Di sabato 13 febbraio 2021) Covid, un altro focolaio nella Residenza socio-sanitaria di Fasano. Continua a preoccupare l’emergenza sanitaria in corso nella Regione italiana. Sono risultati positivi al Covid 43 persone nella Residenza socio sanitaria ‘Sancta Maria Regina Pacis’ a Fasano, tra ospiti e gli operatori. E si apprende dalle testate giornalistiche locali che erano già stati sottoposti alla vaccinazione completa. Risale all’8 febbraio il primo caso di positività. Si è trattato di una anziana recata in ospedale “per altre motivazioni”, come riportato su Il Mattino. In seguito al tampone obbligatorio la scoperta della positività al virus. Il sindaco Francesco Zaccaria ha così comunicato: “Aver completato il percorso di vaccinazione sta consentendo, fino a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021), un altroResidenza socio-sanitaria di Fasano. Continua a preoccupare l’emergenza sanitaria in corsoRegione italiana. Sono risultatial43 personeResidenza socio sanitaria ‘Sancta Maria Regina Pacis’ a Fasano, tra ospiti e gli operatori. E si apprende dalle testate giornalistiche locali che erano già stati sottoposti alla vaccinazione completa. Risale all’8 febbraio il primo caso dità. Si è trattato di una anziana recata in ospedale “per altre motivazioni”, come riportato su Il Mattino. In seguito al tampone obbligatorio la scoperta dellatà al virus. Il sindaco Francesco Zaccaria ha così comunicato: “Aver completato il percorso di vaccinazione sta consentendo, fino a ...

