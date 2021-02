Uomini e donne, Armando insulta Veronica: “Bugiarda, va*******o” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ritorno di fuoco per Veronica Ursida: l’ex dama di Uomini e donne è stata in studio da Maria De Filippi oggi venerdì 12 febbraio e qui si è scontrata prima con Armando Incarnato, quindi con Tina Cipollari (entrambi hanno lasciato lo studio per qualche minuto), infine con Gemma Galgani L’incontro tra Veronica Ursida e Armando Incarnato nel studio di Uomini e donne non poteva certo finire a tarallucci e vino e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ritorno di fuoco perUrsida: l’ex dama diè stata in studio da Maria De Filippi oggi venerdì 12 febbraio e qui si è scontrata prima conIncarnato, quindi con Tina Cipollari (entrambi hanno lasciato lo studio per qualche minuto), infine con Gemma Galgani L’incontro traUrsida eIncarnato nel studio dinon poteva certo finire a tarallucci e vino e Articolo completo: dal blog SoloDonna

