Gignac | “Abbiamo rappresentato bene il Messico | torneremo più forti”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) André-Pierre, attaccante francese del Tigres e capocannoniere del Mondiale per Club, ha parlato così della sconfitta dei suoi contro il Bayern in finale: “Siamo un po’ delusi dal risultato, maaffrontato una grande squadra. Non è stato facile, ma penso cheil. Grazie per il supporto, la prossima voltaancora più. Mi auguro che, nelle prossime edizioni, diverse squadre messicane possano arrivare in finale. La partita è stata trasmessa in Francia, quindi la mia famiglia mi ha guardato”. Le sue parole le riporta L’Equipe. Foto: footmercato.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I messicani del #TigresUANL battono l'Ulsan Hyundai 2-1 (doppietta dell'ex Marsiglia #Gignac). Gli egiziani dell'#AlAhly…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2020: TIGRES IN FINALE Nei risultati del Mondiale per Club 2020 abbiamo due verdetti: il primo è che l'Al Duhail si prende il quinto posto grazie alla vittoria per ... Sei trofei conquistati su sei disponibili, la stagione del Bayern Monaco è da incorniciare. Lewandowski e compagni hanno impreziosito il loro percorso con la vittoria del Mondiale per Club ... L'Europa vince ancora il mondiale per club. Dal 2007, quando il Milan battè il Boca juniors ai rigori, il vecchio continente ha perso una sola edizione, nel 2012, con l'1-0 ...