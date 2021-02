Disney | ricavi in calo nel timestre ma gli abbonati continuano ad aumentare

Screenweek : Nel suo primo trimestre dell'anno fiscale #Disney ha registrato un fatturato di $16,9 miliardi, gli abbonati a… - InvestingItalia : Walt Disney, ricavi trimestrali battono previsioni - -

ha registrato un calo deinel suo primo trimestre fiscale, ma inferiore rispetto alle attese, grazie soprattutto alla rapida crescita dell'attività di streaming con+. Le entrate ...... a fronte del crollo del 53% deidalle attività nei parchi tematici.+ è infatti salita a 94,9 milioni di abbonati, portando il totale degli utenti paganti per lo streaming video, che ...The Walt Disney Company ha toccato un rally del 3% in after market (la seduta di giovedì al Nyse si era invece già chiusa in rialzo dello 0,67% su nuovi massimi storici), dopo che il colosso dell'ente ...(Teleborsa) – Disney ha registrato un calo dei ricavi nel suo primo trimestre fiscale, ma inferiore rispetto alle attese, grazie soprattutto alla rapida crescita dell’attività di ...