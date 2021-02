Bemular di ULTRAMAN oggi si unisce alla battaglia in Override 2 | Super Mech League

Ultime Notizie dalla rete : Bemular ULTRAMAN

GamerBrain.net

..., un componente della "Guarnigione degli Ultra", è in missione per scortare il mostroal Cimitero Spaziale quando, nelle vicinanze del pianeta Terra, un'astronave della Pattuglia ......su una sorta di poliziotto spaziale che si fonde con il corpo di un terrestre per contrastare il mostro, evaso dalla sua prigione e rifugiatosi sulla Terra. Il primo trailer di Shin...Il produttore Modus Games oggi ha annunciato che Bemular, personaggio dell'adorato anime ULTRAMAN, è ora disponibile per massacrare gli avversari su Override ...Ecco il primo teaser trailer di Shin Ultraman, la nuova pellicola dedicata al personaggio anni '60 firmata da Hideaki Anno ...