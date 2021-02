Telefonata tesa fra Biden e Xi. 'Hong Kong e Taiwan affari nostri'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente Usa Joeha parlato al telefono con il presidente cinese Xi Jinping, per la prima volta da quando è in carica. Un colloquio introduttivo, riferisce la Cnn, che ha toccato una serie di questioni sullo sfondo delle crescenti tensioni tra i due paesi.ha dato priorità alle questioni economiche e militari e ha menzionato potenziali aree di cooperazione, tra cui i temi del cambiamento climatico e della proliferazione nucleare, mentre ha richiamato la Cina su una serie di questioni relative al suo uso della tecnologia, al commercio sleale e alle violazioni dei diritti umani, secondo quanto riferito da un alto funzionario della Casa Bianca.avrebbe in particolare sottolineato con il leader cinese le violazioni dei diritti umani da parte della minoranza musulmana cinese uiguri e le azioni ostili nei confronti di ...

