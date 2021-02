Pap test: a cosa serve e quando farlo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Parlare di malattie gravi come i tumori è difficile, ma può essere più facile parlare di prevenzione, ad oggi l’arma più efficace in nostro possesso per contrastare il cancro. In questo senso, gli esami di screening rappresentano un metodo efficace e piuttosto semplice per fare diagnosi precoce, come ad esempio quella del tumore al collo dell’utero (o cervice uterina). Come riportato dal volume di Fondazione AIOM I numeri del cancro in Italia 2020, nelle donne italiane giovani, quello alla cervice uterina rappresenta uno dei tumori più frequenti dopo il cancro al seno, alla tiroide, il melanoma, il tumore al colon-retto. Il pap test, in quanto esame di screening, ha contribuito a ridurre il tasso di mortalità, per cui è fortemente consigliato eseguirlo con una certa costanza, ovvero ogni 3 anni dai 25 ai 65 anni. Si tratta di un test che può essere ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 febbraio 2021) Parlare di malattie gravi come i tumori è difficile, ma può essere più facile parlare di prevenzione, ad oggi l’arma più efficace in nostro possesso per contrastare il cancro. In questo senso, gli esami di screening rappresentano un metodo efficace e piuttosto semplice per fare diagnosi precoce, come ad esempio quella del tumore al collo dell’utero (o cervice uterina). Come riportato dal volume di Fondazione AIOM I numeri del cancro in Italia 2020, nelle donne italiane giovani, quello alla cervice uterina rappresenta uno dei tumori più frequenti dopo il cancro al seno, alla tiroide, il melanoma, il tumore al colon-retto. Il pap, in quanto esame di screening, ha contribuito a ridurre il tasso di mortalità, per cui è fortemente consigliato eseguirlo con una certa costanza, ovvero ogni 3 anni dai 25 ai 65 anni. Si tratta di unche può essere ...

