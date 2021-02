Minacce al giornalista, il gestore del Bonaccorsi: 'Sono momenti difficili, ho perso la calma' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Presidio e raccolta firme per il bistrot di via Saragozza: 'Disobbedienza civile' - VIDEO 5 novembre 2020 Ieri 'mi Sono venute a mancare calma e buonsenso ed è successo quello che non avrei mai voluto ... Leggi su bolognatoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) Presidio e raccolta firme per il bistrot di via Saragozza: 'Disobbedienza civile' - VIDEO 5 novembre 2020 Ieri 'mivenute a mancaree buonsenso ed è successo quello che non avrei mai voluto ...

TirrenoLivorno : ?? L'AGGRESSIONE. Si spaccia per poliziotto, pretende i documenti del giornalista e li fotografa. Il direttore del T… - news_bologna : Bar in via Saragozza, minacce al giornalista: 'Ti spezzo le cosce' | VIDEO - defracri : @RaiSport L'unico giornalista serio in rai sport era è rimarra Oliviero beha, l'unico ad aver sputtanati giornalist… - giacomojackjack : @FrazzReal @RizzoGiov @stanzaselvaggia Io mi ricordo gli insulti e le minacce che si prese capezzone quando fece un… - ve10ve : RT @albertoinfelise: Lo schifo della gogna pilotata contro un giornalista (come contro chiunque). La violenza, le minacce. Che schifo. Con… -