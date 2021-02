LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Paris e Innerhofer! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG MASCHILE 12.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.00 scatterà il SuperG maschile dei Mondiali di sci alpino! LA CRONACA DEL SuperG FEMMINILE Le parole di Sofia Goggia dopo l’infortunio – Il nuovo programma dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. Dopo una incredibile serie di rinvii e cancellazioni per colpa del maltempo, oggi si dovrebbe finalmente iniziare a fare sul serio. Parliamo al condizionale perchè, come si è visto, nella località bellunese le condizioni del meteo rischiano sempre ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE 12.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.00 scatterà ilmaschile deidi sci! LA CRONACA DELFEMMINILE Le parole di Sofia Goggia dopo l’infortunio – Il nuovo programma deiBuongiorno e benvenuti alladelmaschile dei Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo. Dopo una incredibile serie di rinvii e cancellazioni per colpa del maltempo, oggi si dovrebbe finalmente iniziare a fare sul serio. Parliamo al condizionale perchè, come si è visto, nella località bellunese le condizioni del meteo rischiano sempre ...

