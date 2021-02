illimity, risultati in linea con la guidance: utile netto 31,1 milioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – illimity Bank ha chiuso l’esercizio 2020 con risultati in linea con la guidance annunciata a metà anno, riportando un utile netto di 31,1 milioni di euro, che si confronta con una perdita di 16,1 milioni di euro nel 2019. La banca ha realizzato così un ROE di circa 5,5% già nel primo anno completo di attività. Il quarto trimestre si è chiuso con un profitto ante imposte di 8,3 milioni di euro, nonostante gli investimenti in nuovi progetti strategici che dispiegheranno i propri positivi effetti negli anni a venire. Il motore principale della crescita dei profitti nel corso dell’anno è stata la dinamica positiva dei crediti netti verso la clientela e investimenti che al 31 dicembre 2020 si attestano a 2,2 miliardi di euro, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –Bank ha chiuso l’esercizio 2020 conincon laannunciata a metà anno, riportando undi 31,1di euro, che si confronta con una perdita di 16,1di euro nel 2019. La banca ha realizzato così un ROE di circa 5,5% già nel primo anno completo di attività. Il quarto trimestre si è chiuso con un profitto ante imposte di 8,3di euro, nonostante gli investimenti in nuovi progetti strategici che dispiegheranno i propri positivi effetti negli anni a venire. Il motore principale della crescita dei profitti nel corso dell’anno è stata la dinamica positiva dei crediti netti verso la clientela e investimenti che al 31 dicembre 2020 si attestano a 2,2 miliardi di euro, ...

