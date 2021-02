Errani-Hsieh in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sara Errani si trova di fronte a Su-Wei Hsieh al terzo turno degli Australian Open 2021. La bolognese sta sorprendendo in questo avvio di stagione: dopo aver superato le qualificazioni dello Slam Down Under, si è concessa il lusso di battere Venus Williams in scioltezza, complice un problema fisico della veterana americana. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 febbraio dalle ore 02:00 italiane. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in diretta ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarasi trova di fronte a Su-Weial terzo turno degli. La bolognese sta sorprendendo in questo avvio di stagione: dopo aver superato le qualificazioni dello Slam Down Under, si è concessa il lusso di battere Venus Williams in scioltezza, complice un problema fisico della veterana americana. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 febbraio dalle ore 02:00 italiane. La copertura televisiva del match è affia Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in...

