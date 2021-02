Inzaghi torna al Dall’Ara, del suo Bologna rimane… una formazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dodici giocatori. E’ quel che rimane del Bologna targato Filippo Inzaghi. Una formazione in pratica, perché nell’elenco figurano due portieri: Da Costa e Skorupiski. Giocherebbe senza ombra di dubbio il polacco, come succederà venerdì sera quando SuperPippo metterà piede al Dall’Ara 596 giorni dopo l’ultima volta. Era il 27 gennaio 2019 e il Frosinone di Marco Baroni strapazzò per 4 a 0 i rossoblù. Il giorno dopo il presidente Saputo firmò l’esonero di Inzaghi, dando il benvenuto a Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo che da quella data siede sulla panchina felsinea. Quella dei “reduci” sarebbe una formazione a trazione anteriore. Un ipotetico e forzato 4-2-3-1 (modulo attuale degli emiliani) con una linea difensiva davanti a Skorupski composta da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dodici giocatori. E’ quel che rimane deltargato Filippo. Unain pratica, perché nell’elenco figurano due portieri: Da Costa e Skorupiski. Giocherebbe senza ombra di dubbio il polacco, come succederà venerdì sera quando SuperPippo metterà piede al596 giorni dopo l’ultima volta. Era il 27 gennaio 2019 e il Frosinone di Marco Baroni strapazzò per 4 a 0 i rossoblù. Il giorno dopo il presidente Saputo firmò l’esonero di, dando il benvenuto a Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo che da quella data siede sulla panchina felsinea. Quella dei “reduci” sarebbe unaa trazione anteriore. Un ipotetico e forzato 4-2-3-1 (modulo attuale degli emiliani) con una linea difensiva davanti a Skorupski composta da ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi torna Milan: Bennacer torna in gruppo

Milan: Bennacer torna in gruppo con la squadra. Il centrocampista potrebbe rappresentare un'arma in ... L'Inter infatti, affronterà la Lazio di Simone Inzaghi, e potrebbe lasciare qualche punto per ...

Luis Alberto racconta il suo magic moment a Gli Autogol: 'Mi isipiro a Riquelme'

Per un attimo torna indietro con la mente: 'Nella mia carriera ho giocato con tanti giocatori forti,... Inzaghi? Ha la voce fino al 50', poi gli finisce'. Poi svela il suo piatto preferito: 'Mi piace ...

BOLOGNA, ITALY - JANUARY 27: Filippo Inzaghi head coach of Bologna FC looks dejected at the end of the Serie A match between Bologna FC and Frosinone Calcio at Stadio Renato Dall'Ara on January 27, 20 ...

Benevento – Dodici giocatori. E’ quel che rimane del Bologna targato Filippo Inzaghi. Una formazione in pratica, perché nell’elenco figurano due portieri: Da Costa e Skorupiski. Giocherebbe senza ombr ...

