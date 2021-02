Concorso Infermieri A.O. San Pio Benevento, 32 posti a tempo indeterminato: requisiti, domanda, prove (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novità per quanto riguarda le assunzioni nel comparto sanità con un nuovo Concorso Infermieri. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19 gennaio 2021, è stato infatti indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 32 posti a tempo pieno e indeterminato, di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, categoria D, presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Alla selezione è applicata una riserva di posti del 30% (10 posti) per i volontari delle FF.AA. ex art.1014, c. 1 e 3, e dell’art.678, c. 9, del D.Lgs. n.66/2010. Vediamo adesso i requisiti per partecipare alla selezione, come fare domanda e quali sono le prove. Tutte le news sui concorsi ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novità per quanto riguarda le assunzioni nel comparto sanità con un nuovo. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19 gennaio 2021, è stato infatti indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 32pieno e, di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, categoria D, presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di. Alla selezione è applicata una riserva didel 30% (10) per i volontari delle FF.AA. ex art.1014, c. 1 e 3, e dell’art.678, c. 9, del D.Lgs. n.66/2010. Vediamo adesso iper partecipare alla selezione, come faree quali sono le. Tutte le news sui concorsi ...

wam_the : Concorso Asl Bari: previste 566 assunzioni per infermieri - ilfaroonline : #Vaccini, Giannini (Lega): “Zingaretti e D’Amato assumano infermieri che hanno vinto il concorso” - dosumma : RT @Nurse24it: ?? Concorso pubblico #infermieri, 2 posti in provincia di #Trento ?? SCADE L'8 MARZO ?? - PisaCinzia : RT @opilaspezia: Un commento del nostro @FrancescoMFalli sul bando a tempo determinato per #infermieri. Pochi coloro che aderiranno, mentre… - LudovicoLudovi1 : RT @opilaspezia: Un commento del nostro @FrancescoMFalli sul bando a tempo determinato per #infermieri. Pochi coloro che aderiranno, mentre… -