Cloud e innovazione. Le indicazioni di Cingolani (Leonardo) per il Recovery plan (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Intelligenza artificiale, Cloud computing e materiali innovativi. Sono solo alcune delle tecnologie innovative (e "disruptive") su cui lavora Leonardo. Sono trasversali, cioè in grado di applicarsi a una molteplicità di settori e, in definitiva, di sostenere il rilancio digitale, sicure e green del Paese tramite le risorse che arriveranno dal Newxt generario Eu. È il quadro offerto da Roberto Cingolani, chief technology and information officer di Leonardo, intervenuto nel giro di due giorni in altrettante audizioni alla Camera: ieri, con l'ad Alessandro Profumo (qui il focus), di fronte alle commissioni Bilancio e Attività produttive riunite della Camera; oggi, invece, presso la commissione Trasporti. In entrambi i casi, è stato audito nell'ambito dell'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),

